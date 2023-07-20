ماني يوافق على اللعب إلى جانب النجم كريستيانو رونالدو

أكدت تقارير صحفية فرنسية، يوم الخميس، أن السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ، وافق على العرض المقدم من نادي النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها، بأن انتقال ساديو ماني للدوري السعودي لم يتم حتى الآن بشكل رسمي، لكن اللاعب السنغالي وافق مبدئيا على العرض المقدم له من نادي النصر "العالمي"، ليصبح ثالث صفقات النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وذكرت الصحيفة أن ساديو ماني (31 عاما) انضم إلى صفوف الفريق البافاري العام الماضي، قادما من نادي ليفربول، حيث شارك مع الفريق الألماني في 38 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا فضلا عن 5 تمريرات حاسمة في جميع البطولات.

وكان المهاجم السنغالي قد حصل على إذن من إدارة نادي بايرن ميونخ بالتفاوض مع الأندية السعودية المهتمة بضمه، وربما يرغب في اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر.

وجاء ذلك، بعدما خرج اللاعب من حسابات توماس توخيل، مدرب الفريق، الذي لا ينوي الاعتماد عليه في الموسم المقبل، وفقا لما أكدته صحيفة "بيلد" الألمانية في الأيام الماضية.

المصدر: وسائل إعلام