نادي النصر بقيادة رونالدو يتكبد هزيمة ثقيلة أخرى (فيديو)

مني نادي النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بهزيمة ثقيلة أمام فريق بنفيكا البرتغالي (1-5) في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء يوم الخميس، استعدادا للموسم الجديد.

وافتتح النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، التسجيل للفريق البرتغالي عند الدقيقة 23، وأضاف زميله المهام البرتغالي جونكالو راموس هدفين متتاليين في الدقيقتين (31 و36).

وقلص اللاعب السعودي سلطان عبد الله الغنام الفارق "للعالمي" قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

واختتم لاعب خط الوسط النرويجي، أندرياس شجيلديروب، خماسية الفريق البرتغالي عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

#نشرة_الأخبار | النصر يخسر آخر مبارياته الودية في البرتغال أمام بنفيكا ويغادر اليوم إلى اليابان .#SSCpic.twitter.com/t0wwPb9ytz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 20, 2023

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وكان فريق النصر قد تعرض لهزيمة أخرى أمام فريق سيلتا فيغو الإسباني بخمسة أهداف من دون رد، خلال المعسكر التحضيري للفريق السعودي أيضا بالبرتغال استعدادا للموسم الجديد.

المصدر: RT