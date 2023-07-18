جورجينا في عشاء رومانسي مع رونالدو وسط البحر.. وفيديو ساخن من الصالة

شاركت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، بصور ومقطع فيديو مثير.

ونشرت جورجينا صورة لها عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستغرام" وهي جالسة في عشاء رومانسي مع كريستيانو رونالدو على يخت في وسط البحر، ومقطع فيديو مثيرا وهي تمارس التمارين الرياضية داخل الصالة، وتقفز وهي حاملة أوزانا على كتفيها.

instagram/georginagio

كما نشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 50 مليون شخص، من داخل الطائرة الخاصة برونالدو، وأرفقتها بعبارة: "الجمال في عيني الناظر".

instagram/georginagio

يذكر أن جورجينا تعيش قصة حب مع كريستيانو رونالدو منذ عام 2016، وأنجبت طفلتين وهما، آلانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا.

وانتقل كريستينانو رونالدو وجورجينا للعيش إلى السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عاما إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023، بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد.

المصدر: "instagram/georginagio"