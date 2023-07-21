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شاهد.. رونالدو يهدر فرصة محققة للتسجيل

الرياضة

شاهد.. رونالدو يهدر فرصة محققة للتسجيل
twitter/AlNassrFC_EN
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أضاع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، "بغرابة" فرصة ثمينة لهز شباك فريق بنفيكا البرتغالي (1-5) خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

وانفرد رونالدو بمرمى الفريق البرتغالي عند الدقيقة 37، بعد تمريرة من زميله الجديد الكرواتي بروزوفيتش، ولعبه "صاروخ ماديرا" الكرة "لوب" ولكنها ذهبت بعيدا من فوق المرمى.

وفوت كريستيانو رونالدو (38 عاما) بذلك فرصة زيارة شباك فريق بنفيكا لأول مرة في تاريخه.

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وتعرض نادي النصر لهزيمتين متتاليتين خلال معسكره التحضيري بالبرتغال استعدادا للموسم الجديد، أمام كل من فريق سيلتا فيغو الإسباني (5-0) وبنفيكا (1-5) على الترتيب، مقابل فوز في مباراته الأولى أمام فريق فارينزي، الذي احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية البرتغالي في الموسم المنقضي، وصعد إلى الدوري الممتاز.

المصدر: RT 

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