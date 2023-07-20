جنون الأسعار في ولاية فلوريدا.. ارتفاع كبير في أسعار التذاكر بسبب ميسي

ينتظر عشاق فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، على أحر من جمر لمشاهدة نجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراته ضد كروز أزول المكسيكي المرتقبة غدا الجمعة.

وأفاد موقع "توتو ميركاتو" بوجود حالة من الجنون تضرب ولاية فلوريدا، مع اقتراب الظهور الأول لميسي في أمريكا.

وأضاف "توتو ميركاتو"، أن أسعار تذاكر مباراة إنتر ميامي وفريق كروز أزول، ارتفعت بشكل جنوني، حيث بدأت من 245 يورو على موقع النادي حتى وصلت إلى ألف يورو للتذكرة الواحدة.

وأشار الموقع إلى أن بعض التذاكر تم بيعها مقابل 22 ألف يورو، وهو رقم لا يتم دفعه في أمريكا إلا لأحداث مثل "السوبر بول"، وهي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم.

كما أفاد "توتو ميركاتو" بأن وصول ميسي قفز بشبكات التواصل الاجتماعي كثيرا، بعدما بلغ عدد المتابعين على تطبيق "إنستغرام" 8 ملايين، وذلك خلال أسبوعين فقط، بينما ارتفع عدد متابعي حساب الفريق الأمريكي على موقع "تويتر" إلى أكثر من 10 ملايين، متجاوزا عدد متابعي صفحة فريق إنتر ميلان الإيطالي.

المصدر: وكالات