لا يمكنك رؤية الشبح إلا حينما يقرر.. إمام عاشور يتفوق على ميسي خلال ساعة واحدة! (فيديو)

احتاج لاعب نادي الأهلي المصري الجديد، إمام عاشور، لساعة واحدة فقط، للتفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل حديثا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، قادما من باريس سان جيرمان.

وأعلن نادي الأهلي يوم الثلاثاء، رسميا ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتييلاند الدنماركي، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وبعد ساعة واحدة من إعلان الأهلي التعاقد مع إمام عاشور، انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كالنار في الهشيم.

وتفاعل أكثر من 525 ألف شخص مع فيديو إعلان الأهلي عن الصفقة، خلال أول ساعة من نشره، وتمت مشاركته أكثر من 109 آلاف مرة، ومشاهدته من قبل نحو 3 ملايين شخص.

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وتفوق لاعب منتخب مصر بذلك على فيديو إعلان انضمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، الذي انتقل إلى النادي بشكل رسمي يوم السبت الماضي.

ورغم مرور 3 أيام، غير أن الفيديو تفاعل معه عدد أقل (379 ألف شخص)، وتمت مشاركته أكثر من 35 ألف مرة، ومشاهدته من قبل مليونين ونصف المليون شخص.

واستفاد إمام عاشور بذلك من شعبية الأهلي الجارفة في مصر والوطن العربي، فضلا عن اهتمام جماهير الزمالك بمشاهدة مقطع الفيديو بعدما كان لاعبا سابقا في صفوف فريق "الفارس الأبيض".

المصدر: وسائل إعلام