رسميا.. إمام عاشور ينضم لغريم الزمالك (فيديو)

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف "المارد الأحمر".

وقال نادي الأهلي، في بيان رسمي له، أن مدة العقد الذي وقع عليه إمام عاشور تبلغ 5 سنوات.

وأفاد البيان بأن الساعات القليلة الماضية شهدت إنهاء جميع التفاصيل الإدارية والمالية الخاصة بعودة اللاعب إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

لا يمكنك رؤية الشبح إلا حينما يقرر🦅 pic.twitter.com/Vbh1V5qDGY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2023

وكان إمام عاشور (25 عاما) قد لعب في صفوف نادي الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي، قبل انتقاله إلى الدوري الدنماركي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة بلغت 2.6 مليون دولار.

المصدر: "twitter/AlAhly"