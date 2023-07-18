أيمن أشرف يودع جماهير الأهلي برسالة عاطفية.. و"المارد الأحمر" يرد

حرص المدافع المصري أيمن أشرف على وداع نادي الأهلي، إذ تقرر رحيله عن صفوف الفريق، والانضمام لنادي البنك الأهلي لمدة موسمين.

وأشار أيمن أشرف، البالغ من العمر 32 عاما، في رسالته التي نشرها عبر صفحته على موقع "إنستغرام": ".. لقد بذلت كل ما استطيع من جهد وتضحيات من أجل هذا الجمهور العظيم الذي صنع اسم أيمن أشرف

كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي هنا لكني أعلم جيدا أن الحياة ليست دائما عادله..".

instagram/aymanashraf12

من جانبه، ودع نادي الأهلي مدافعه بـ"تغريدة" نشرها عبر حسابه على منصة "تويتر" جاء فيها: "شكرا أيمن أشرف على المسيرة الرائعة والذكريات السعيدة".

شكرًا أيمن أشرف على المسيرة الرائعة والذكريات السعيدة ♥️ @aymanashrafpic.twitter.com/Uw55vo5s14 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2023

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يذكر أن أيمن أشرف نشأ في صفوف نادي الأهلي قبل أن يتم ترفيعه للفريق الأول وإعارته لبعض الأندية المحلية، ثمّ عاد لصفوف "المارد الأحمر" في عام 2017، وقد شارك في 215 مباراة مع "الأهلي وسجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتوج بعدد من الألقاب، أبرزها: دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر.

المصدر: "instagram/aymanashraf12"