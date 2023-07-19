شاهد.. هدف تتويج الأهلي بلقب بطل للدوري المصري

حسم نادي الأهلي لقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لصالحه بتعادله أمام ضيفه حرس الحدود (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الجولة الـ33 من الدوري.

ووضع المهاجم الأهلاوي محمود عبد المنعم "كهربا" فريقه "المارد الأحمر" في المقدمة بهدف سجله عند 71.

بينما جاء هدف حرس الحدود بـ"نيران صديقة" سجله خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة.

أهداف مباراة الأهلي 1-1 حرس الحدود | الجولة 33 | الدوري المصري الممتاز ⚽️



برعاية Orange | The Brooks pic.twitter.com/xbxF0Za3ms — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 19, 2023

"الدوري أهلاوي" 🗣️



الأهلي يرفع درع الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه 🔥🏆 pic.twitter.com/7EMYFsDpus — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 19, 2023

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ورفع نادي الأهلي رصيده إلى 82 نقطة، وابتعد في صدارة الترتيب ليصبح بعيدا عن متناول الجميع ويحتفل مع جماهيره بالتتويج بلقب بطل الدوري الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

بينما يقبع نادي حرس الحدود في قاع الترتيب برصيد 25 نقطة فقط، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني رسميا.

المصدر: RT