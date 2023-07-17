جماهير باريس تهدد نجما مرشحا للانضمام إلى الفريق بقطع أصابعه

وجهت عناصر من جماهير باريس سان جيرمان تهديدا عنيفا لأحد اللاعبين المرتبطين بالانضمام للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى باريس سان جيرمان لدعم خط الهجوم بضم الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، خاصة إذا رحل كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي هذا الصيف، لكن يبدو أن تلك الصفقة لا تلقى موافقة ألتراس النادي الفرنسي.

وقامت مجموعة من ألتراس سان جيرمان بتوجيه رسالة واضحة إلى المهاجم الصربي من خارج ملعب "حديقة الأمراء"، انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حملوا لافتة كتب عليها: "فلاهوفيتش، إذا أتيت، سوف نقطع أصابعك الثلاثة".

🤬 OJO | Ultras del PSG amenazan a Dusan Vlahovic: "Si vienes a París te cortaremos esos tres dedos".



Todo viene por la imagen de Dusan Vlahovic con una camiseta que mostraba a Kosovo como parte de Serbia y en la que hacía un saludo chetnik (saludo de una guerrilla serbia). pic.twitter.com/fJmEPnbIaM — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) July 16, 2023

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وفي هذا الصدد، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تلك الرسالة تأتي بسبب إظهار فلاهوفيتش لأصابعه الثلاثة أثناء اللعب مع صربيا، وارتداء قميص يظهر السيادة الصربية على كوسوفو.

وبالعودة إلى الصفقة نفسها، أكد عدد من المصادر في فرنسا أنها متقدمة للغاية، حيث ادعت أن فلاهوفيتش توصل بالفعل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية للعقد مع باريس سان جيرمان، ويتبقى فقط التوصل لاتفاق نهائي مع يوفنتوس.

المصدر: "وسائل إعلام"