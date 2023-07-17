شاهد.. الاستقبال الأسطوري لـ "ميسي" خلال تقديمه رسميا في إنتر ميامي

قدم نادي إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، صباح اليوم الاثنين للجماهير، خلال الحفل الذي أقيم على ملعب "درايف بينك استاديوم" بمدينة فورت لودرديل.

واستقبل النجم الأرجنتيني البالغ 36 عاما بشكل مبهر للغاية في ملعب فريقه الجديد، وسط حضور عشرات الآلاف من الجماهير الأمريكية التي ملأت مدرجات ملعب إنتر ميامي عن آخره.

Soak it in, Leo Messi.



The warmest of welcomes to @InterMiamiCF. pic.twitter.com/STzKSDrBGh — Major League Soccer (@MLS) July 17, 2023

ونال ميسي استقبالا رائعا من الجمهور الحاضر في الملعب، حيث قال في كلمة قصيرة ألقاها: "شكرا جزيلا لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب، أنا سعيد جدا لوجودي هنا في ميامي".

وتابع: "أريد حقا أن أبدأ التدريب، والمنافسة، ولدي نفس الرغبة التي امتلكتها دائما، والرغبة في الفوز".

Nuestro 1️⃣0️⃣ en casa pic.twitter.com/wMLCFfp85I — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

ويتوقع أن يكون الظهور الأول للنجم الأرجنتيني في المباراة التي تجمعه بفريق كروز أزول المكسيكي في 21 من شهر يوليو الحالي ضمن بطولة كأس دوري كونكاكاف التي تضم أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

وسيرتدي النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميامي القميص رقم 10، وهو الذي اشتهر به طوال السنوات الماضية.

والتحق بميسي، بزميله السابق في برشلونة، الإسباني سيرجيو بوسكيتس فيما سيتولى الأرجنتيني خيراردو مارتينو "تاتا"، مدرب المنتخب الأرجنتيني والنادي الكتالوني السابق، الإشراف على إنتر ميامي.

Llegó nuestro 5️⃣ pic.twitter.com/cyvZAqX80g — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

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ونجح نادي إنتر ميامي الأمريكي، بالتعاقد مع ليونيل ميسي لمدة موسمين ونصف، على أن يحصل على راتب سنوي يقدر بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي، وفقا لما ذكرته العديد من المواقع والصحف العالمية مؤخرا.

المصدر:RT