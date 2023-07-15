عائلة "رجب بحة" تتخذ إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور

قررت عائلة "رجب بحة" اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي، بعد اتهام منصور له بالسحر.

وكتب المحامي محمد رشوان عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "تواصلت معي أسرة الرجل المحترم رجب محمد شحاتة، الشهير برجب بحة، وهو عامل بناء من أبناء هذا الوطن من محافظة الفيوم المحترمين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة غدا".

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وكان مرتضي منصور، قد عرض صورة لشخص قال إن اسمه "رجب بحة" وذكر أنه يقيم في الفيوم، وذلك بعد تعرض الزمالك للخسارة بنتيجة 1-4 أمام الأهلي في الدوري المصري، الخميس الماضي.

وعلق مرتضى منصور: "اللي بيحصل فينا الموسم ده مش طبيعي، أنا مش هقول منشطات، بس في حاجة مش طبيعية، في واحد بعتلي رسالة لصورة الساحر واسمه رجب بحة، وطلع من الفيوم، بلد سيد عبدالحفيظ، يا ريت حد من الفيوم يطلع يقولي مفيش حد بالاسم ده".

وكانت مواجهة الخميس بين الأهلي والزمالك مباراة تحصيل حاصل لـ"المارد الأحمر"، الذي ضمن في الجولة الماضية التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، لكنه تعامل مع اللقاء بجد واكتسح غريمه بنتيجة 4-1.

المصدر: وكالات