لا علاقة له بكرة القدم.. مرتضى منصور يكشف سببا غريبا لفوز الأهلي على الزمالك برباعية

كشف رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضي منصور، عن سبب غريب لخسارة الفريق الأبيض أمام غريمه الأهلي 1-4، أمس الخميس، لحساب الجولة الـ31 المؤجلة من الدوري المصري لكرة القدم.

وأكد مرتضي منصور عبر الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك، أن ما حدث غير منطقي ولا يمكن تصديقه مشددا على أن المباراة شهدت أحداثا غريبة.

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وأضاف قائلا: "ده غير الأهداف السهلة التي سجلها الأهلي في مرمي محمد صبحي، وما حدث ليس له إلا تفسير واحد وهو السحر الأسود، الذي يستخدمه محمود الخطيب رئيس الأهلي".

وأضاف مرتضى منصور أن كرة محمد سيد زيزو والتي ارتطمت بالقائم الأيمن كانت من أغرب لقطات المباراة.

وأكد رئيس نادي الزمالك السابق، أنه لن يصمت تجاه ما يفعله الخطيب وسيتخذ موقفا حاسما ضد كل ما يحدث.

وكانت مواجهة الأمس بين الأهلي والزمالك مباراة تحصيل حاصل لـ"المارد الأحمر"، الذي ضمن في الجولة الماضية التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، لكنه تعامل مع اللقاء بجد واكتسح غريمه بنتيجة 4-1.

المصدر: وكالات