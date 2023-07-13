الأهلي يقسو على الزمالك (فيديو)

تغلب الأهلي على غريمه الزمالك بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف لهدف، في مباراة جمعتهما يوم الخميس، في ملعب القاهرة الدولي لحساب الجولة الـ31 المؤجلة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل رباعية الأهلي حسين الشحات "هدفين" في الدقيقتين 2 و36، وعلي معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما سجل زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

🎥هدف حسين الشحات الثاني كاملاً و احتفال على طريقة كريستيانو رونالدو! 🔥#الأهلي_الزمالكpic.twitter.com/WMAT3aSWBD — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) July 13, 2023

🎥 هدف الزمالك الاول أحمد مصطفى زيزو! 🔥#الأهلي_الزمالكpic.twitter.com/xzTKTEdDKu — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) July 13, 2023

وكانت مواجهة اليوم مباراة تحصيل حاصل للأهلي، الذي ضمن في الجولة الماضية التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه.

ومع هذا الانتصار الجديد، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة وبقي في المركز الثالث.

المصدر: RT