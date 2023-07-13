بعد إنجاز الزلزولي.. تصرف غريب وغامض من برشلونة

أثار تصرف برشلونة مع نجمه المغربي عبد الصمد الزلزولي التعجب من قبل الإعلام الكتالوني عقب تألقه في أمم إفريقيا تحت 23 عاما مؤخرا.

وقاد الزلزولي منتخب أسود الأطلس، للتتويج باللقب على حساب المنتخب المصري، ونال جائزة هداف البطولة، وأكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة.

وتعجبت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية من خيار النادي الكتالوني عدم توجيه التهاني للاعبه الشاب عبر موقعه أو حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعية رغم تتويجه بلقب رسمي مع بلاده، وتتويجه بلقب الهداف وأفضل ممرر للكرات الحاسمة، وأفضل لاعب بالمسابقة.

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وأضافت: "الإهانة تزداد قبحا عندما نرى أن أوساسونا، فريقه السابق، كان سريعا في تهنئته على تويتر، واستخدموا صورتين لعبد الصمد وهو يرتدي اللون الأحمر، ليس بقميص المنتخب المغربي ولكن بقميص أوساسونا. إنهم يفخرون به، وبالتأكيد في برشلونة أيضا، لكن لم يدرك أحد أهمية إعطاء القيمة المستحقة لتحقيقه للقب".

وأوضح تقرير "موندو" أن برشلونة لا يمانع بيع اللاعب من أجل الاستفادة ماديا، ولكن قد يصطدم برغبة مدربه تشافي الذي يرغب ببقاء اللاعب في تشكيل البلوغرانا الموسم المقبل.

ولعب الزلزولي الموسم الماضي بقميص أوساسونا على سبيل الإعارة، وقادهم للوصول لنهائي كأس الملك الذي خسروه ضد ريال مدريد.

المصدر: "وسائل الإعلام"