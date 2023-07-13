تسريبات مدريدية حول ساعة الصفر في صفقة مبابي

ما زال الحديث عن الصفقة المحتملة بانتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، هذا الصيف، محور اهتمام وسائل الإعلام.

وأشار مراسل إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، إلى أن شيئا ما تغير في الساعات القليلة الماضية داخل جدران ريال مدريد.

وأضاف أن عددا من مسؤولي الريال البارزين تغيرت ملامح وجههم بشكل إيجابي، ولا تفارقهم الابتسامة.

وكشف أيضا: "لقد أبلغوني بضرورة الاستعداد بجدية لأنه ينتظرني عمل مكثف اعتبارا من يوم 22 يوليو، ولن يكون بإمكاني الحصول على إجازة".

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من جانبها، ذكرت إذاعة "كادينا سير": "بعض مسؤولي الريال يرون أن تصريحات مبابي الأخيرة تنذر برحيله، لكن لا أحد في مدريد يستبعد أيضا تجديد اللاعب عقده مع باريس، وتكرار ما فعله الموسم الماضي".

كما أشار مراسل شبكة ESPN إلى أن مكافأة الولاء، لن تكون عقبة بالنسبة لفلورنتينو بيريز في ضم مبابي، هذا الصيف.

في نفس السياق، أوضحت "كادينا سير" أن العقبة الأكبر، ربما ستكون رغبة مبابي في عدم التفريط بمكافأة الولاء في عقده مع بي إس جي، التي تصل إلى 80 مليون يورو.

وينتهي تعاقد مبابي البالغ 24 عاما مع سان جيرمان في يونيو 2024، وأعلن رسميا عدم رغبته في تمديد التعاقد لما بعد هذا التاريخ، بينما أمهله ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، مهلة تنتهي في غضون 7 أيام تقريبا لحسم قراره، إما بالتجديد أو بيعه.

المصدر: "وسائل إعلام"