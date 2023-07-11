"قرار غريب".. الأمور تتأزم بين مبابي وباريس سان جيرمان

مازالت الحرب قائمة بين الفرنسي كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الطرفين.

وأرسل مبابي خطابا إلى باريس سان جيرمان في يونيو الماضي يبلغ فيه النادي بعدم نيته تفعيل بند التمديد حتى موسم 2025، مما أشعل الأزمة بين الطرفين، لدرجة أن النادي الفرنسي يطالبه حاليا إما بتجديد العقد أو الرحيل في الصيف الحالي.



ونقل حساب "Media Parisien" عبر موقع "تويتر" عن الصحفي الفرنسي دانييل ريولو من شبكة "RMC" العريقة، أن مبابي يريد الاستمرار في باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وحسب ريولو، فإن مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان، لكنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في صيف 2024 مهما كلف الأمر.

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ورغم أن ذلك ليس جديدا حيث سبق وأكدت عدة مصادر نية مبابي القيام بذلك، لكن الجديد هو أن قائد منتخب فرنسا لن يجدد عقده حتى إذا قرر باريس سان جيرمان إجلاسه على مقاعد البدلاء طوال الموسم المقبل.

ويبدو أن مبابي قرر المخاطرة بمسيرته الكروية وإضاعة موسم هام قبل يورو 2024، ويخاطر بعدم المشاركة مع منتخب فرنسا في البطولة المرتقبة، من أجل الخروج بالمجان من باريس سان جيرمان في صيف العام القادم.

وأحرز مبابي البالغ 24عاما، 41 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الفرنسي الممتاز للمرة الحادية عشر في تاريخه، وحقق مع النادي لقب الدوري 5 مرات منذ انضمامه إليه قادما من موناكو عام 2017.

لكن الفريق فشل مرة أخرى في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وخرج الموسم الماضي من دور الـ16 أمام بايرن ميونيخ.

المصدر: "وسائل إعلام"