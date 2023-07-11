ميسي يحتفل بذكرى حدث استثنائي في مسيرته

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي بحدث استثنائي في مسيرته.

ونشر ميسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين له، وهو يحتفل بكأس كوبا أمريكا 2020 مع زملائه.



وكتب ليو "عامان" في إشارة للذكرى الثانية للتتويج بلقب هذه البطولة بالفوز على البرازيل (1-0) في المباراة النهائية.

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وكان هذا اللقب هو الأول لميسي بقميص منتخب الأرجنتين الأول، كما فتح له الباب للفوز بجائزة الكرة الذهبية في 2021.



وبعدها، حقق الأرجنتيني حلمه الأكبر بالتتويج بلقب كأس العالم الأخيرة 2022 في قطر على حساب فرنسا بركلات الترجيح.



وبفضل إنجاز مونديال 2022، يعد ميسي مرشحا بارزا للفوز بالكرة الذهبية هذا العام رفقة إرلينغ هالاند وكيليان مبابي نجمي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على الترتيب.



يذكر أن ميسي البالغ 35 عاما رحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، لينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر.

المصدر: instagram/leomessi