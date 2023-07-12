تحركات جديدة من بايرن ميونخ نحو حارس المنتخب المغربي

ذكرت شبكة "ريليفو"، أن بايرن بايرن ميونخ عاد ليبدي اهتمامه بضم حارس مرمى إشبيلية والمنتخب المغربي، ياسين بونو، الذي لعب دور البطولة في فوز فريقه الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي.

وأضافت الشبكة، أن تجدد رغبة بايرن في الحصول على خدمات بونو، يعود إلى اقترب رحيل حارس مرماه الدولي السويسري، يان سومير.

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وانضم سومير في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى بايرن قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ، لتعويض إصابة قائد الفريق مانويل نوير.

وأوضحت "ريليفو" أن سومير في طريقه للانتقال إلى إنتر ميلان، الذي يستعد لوداع حارسه الكاميروني أندريه أونانا الذي سينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير صحفية سابقة، أشارت إلى تواصل بايرن مع ممثلي بونو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الحارس المغربي رفض أي خطوة محتملة.

يذكر أن بونو قدم مستويات مذهلة مع فريقه الأندلسي، وكان واحدا من نجوم المنتخب المغربي الذي احتل المركز الرابع في نهائيات مونديال قطر 2022.

المصدر: "وكالات"