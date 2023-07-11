فيورنتينا يقدم لاعبه المغربي الجديد

قدم نادي فيورنتينا الإيطالي، يوم الثلاثاء، لوسائل الإعلام، لاعبه الجديد، الدولي المغربي عبد الحميد صابيري، وذلك بعد ستة أشهر من توقيعه معه.

ونشر فيورنتينا على حسابه في موقع "تويتر" صورة لصابيري بقميص الفريق، وعلق عليها قائلا: "مرحبا بك صابيري".

وكلف انضمام صابيري لصفوف فيورنتينا، قادما من سامبدوريا حوالي مليوني ونصف المليون يورو.

وكان فيورنتينا، قد تمكن في نافذة الانتقالات الشتوية الماضية، من حسم صفقة التعاقد مع الدولي المغربي من سامبدوريا، لكن الأخير، اشترط الاحتفاظ بلاعبه إلى غاية نهاية الموسم المنصرم.

ورغم استمرار صابيري مع سامبدوريا حتى نهاية الموسم المنصرم، لم يتمكن الفريق من تجنب الهبوط لدوري الدرجة الثاني الإيطالي "السيري ب".

ويذكر أن صابيري البالغ عمره 28 عاما، كان ضمن الركائز الرئيسية لكتيبة المغرب في مونديال "قطر 2022"، التي حققت إنجازا تاريخيا للعرب وقارة إفريقيا بحصد المركز الرابع.

المصدر: acffiorentina.com