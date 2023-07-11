السعودية تستضيف نزالا لتحديد "أشرس رجل على الأرض"

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن استضافة المملكة نزال ملاكمة من العيار الثقيل في أكتوبر المقبل.

وسيجمع النزال المرتقب بين بطل العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، البريطاني تايسون فيوري، والبطل السابق للوزن الثقيل في منظمة الفنون القتالية المختلطة، الكاميروني فرانسيس أنغانو.

ومن المقرر أن يقام النزال في 28 أكتوبر المقبل، تزامنا مع افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وقال آل الشيخ، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، إن النزال يهدف إلى معرفة "أشرس رجل على وجه الأرض"، مؤكدا أنه سيلعب وفقا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية.

في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله…طموحنا لا حدود له لذلك انتظرونا في موسم الرياض 🔥🇸🇦❤️ pic.twitter.com/4N9ZF72pA8 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 11, 2023

وأضاف: "في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.. طموحنا لا حدود له، لذلك انتظرونا في موسم الرياض".

واعتبر رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس موسم الرياض أن "مثل هذه المواجهة ستضع معيارا جديدا لمثل هذا الحدث والذي يحافظ على مكانته، كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه، قال بطل الملاكمة تايسون فيوري: "بمجرد أن يرن الجرس، ستنهال اللكمات كالقنابل، من المفترض أن يكون هذا الرجل هو أقوى ملاكم في العالم، ولكن دعونا نرى كيف يتفاعل عندما يلكمه ملك الغجر. إنني متحمس لأكون تحت الأضواء مرة أخرى. أتطلع إلى أن أثبت للعالم أن ملك الغجر هو أعظم مقاتل في جيله".

في المقابل، قال فرانسيس أنغانو: "كنت أنتظر لقاء تايسون في الحلبة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كان حلمي دائما هو الملاكمة، وملاكمة الأفضل. بعد أن أصبحت بطل فنون القتال المختلطة للوزن الثقيل بجدارة، هذه هي فرصتي لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مكاني كأشرس رجل على وجه الأرض".

وتجدر الإشارة إلى أن الرياض تحتضن إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء "موسم الرياض"، ومنذ انطلاق هذه الفعالية في عام 2019 استقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم؛ لتجربة الآلاف من الحفلات والفعاليات الرياضية وتجارب تناول الطعام، وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة.

المصدر: RT