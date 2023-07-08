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زوجة فان دير سار تكشف عن التطورات الجديدة لحالته

الرياضة

زوجة فان دير سار تكشف عن التطورات الجديدة لحالته
instagram.com/edwinvandersar1
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أفاد نادي "أياكس أمستردام" الهولندي بأن حالة حارس مرماه الأسبق، إدوين فان دير سار، مستقرة، لكنها تظل مقلقة بعد إصابته بنزيف في الدماغ يوم أمس الجمعة.

وقال نادي "أياكس أمستردام" في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم السبت إن "إدوين فان دير سار سيمكث في العناية المركزة في الوقت الحالي. حالته مستقرة لكنها ما زالت مقلقة".

وأضاف أن النادي "ينشر هذه المعلومات نيابة عن زوجته أنيماري فان دير سار. عائلة فان دير سار بجانب "أياكس"، ممتنة وتأثرت بشدة برسائل الدعم الكثيرة".

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ويذكر أن إدوين فان دير سار (52 عاما) دافع عن ألوان "أياكس أمستردام" خلال الفترة ما بين عامي (1990-1999) قبل الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، ثم إلى صفوف نادي فولهام الإنجليزي (2001-2005) ومانشستر يونايتد (2005-2011)، كما كان فان دير سار يعمل كرئيس تنفيذي له حتى نهاية الموسم المنصرم.

المصدر: "twitter/AFCAjax" 

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