حارس مرمى هولندا السابق الأسطورة فان دير سار في العناية المركزة

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن حارس مرماه الدولي السابق، إدوين فان دير سار، يرقد في العناية المركزة، بعد إصابته بنزيف في المخ.

وقال نادي أياكس أمستردام في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "إدوين فان دير سار يعاني من نزيف في دماغه، إنه الآن في المستشفى في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة".

وأشار حساب نادي أياكس إلى أنه سيكشف عن المزيد من المعلومات الجديدة بمجرد ورودها.

وأضاف أن "الجميع في نادي أياكس يتمنى لإدوين الشفاء العاجل. نحن نفكر فيك".

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023

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وتعرض فان دير سار لنزيف في المخ خلال قضائه عطلته الصيفية في كرواتيا، وتم نقله بعد ذلك مباشرة إلى المستشفى عبر طائرة خاصة لوضعه في العناية المركزة.

ويعتبر فان دير سار (52 عاما) من أبرز حراس كرة القدم، وأسطورة الحراسة الهولندية، اشتهر خلال دفاعه عن عرين فريق أياكس أمستردام ومن ثم فريق مانشستر يونايتد.

ويمتلك الحارس الهولندي العديد من الأرقام المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك في 313 مباراة ضمن "البريميرليغ"، وحافظ على نظافة شباكه خلال 132 مباراة.

وخاض إدوين فان دير سار مباراته الأخيرة بقميص مانشستر يونايتد ضد برشلونة يوم 28 مايو 2011، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: "twitter/AFCAjax"