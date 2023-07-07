مانشستر يونايتد يعلق على دخول حارسه السابق فان دير سار العناية المركزة

حرص نادي مانشستر يونايتد على تقديم الدعم لحارس مرماه سابقا، الأسطورة الهولندي إدوين فان دير سار، بعد إعلان نادي أياكس أمستردام، دخوله المستشفى اليوم الجمعة، إثر إصابته بنزيف بالمخ.

وقال نادي "مانشستر يونايتد" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن "قلوب الجميع في ‎يونايتد معك يا إديوين. نتمنى لك الشفاء العاجل".

قلوب الجميع في #يونايتد معك يا إيدوين، نتمنى لك الشفاء العاجل ❤️🙏 pic.twitter.com/vDWpvG3bky — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 7, 2023

ووجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسالة دعم للحارس الهولندي عبر حسابه على موقع "تويتر" أيضا، حيث جاء فيها "بعد دخوله المستشفى اليوم، فإن أفكارنا وأطيب تمنيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومجتمع كرة القدم الأوروبي بأسره مع إدوين فان دير سار وعائلته. نحن جميعًا معك، إدوين".

Following his admission to hospital today, the thoughts and best wishes of UEFA and the entire European football community are with Edwin van der Sar and his family.



❤️ We’re all with you, Edwin. pic.twitter.com/6k6kuHDIRn — UEFA (@UEFA) July 7, 2023

وعلق حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على "تغريدة" نادي "أياكس أمستردام" قائلا "نتمنى لك الشفاء العاجل إدوين".

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ودافع إدوين فان دير سار (52 عاما) عن عرين مانشستر يونايتد خلال الفترة ما بين عامي 2005 إلى 2011، قادما من فريق فولهام، حيث يمتلك العديد من الأرقام المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ شارك في 313 مباراة ضمن "البريميرليغ"، وحافظ على نظافة شباكه خلال 132 مباراة.

المصدر: "twitter/ManUtd"