طفح الكيل.. الخليفي يتوعد مبابي ويعطيه مهلة قصيرة

أكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه لا يمكن أن يتخلى عن لاعبه كليان مبابي بالمجان في صيف 2024، ويجب عليه تجديد عقده.

وقال الخليفي، في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي لتقديم لويس إنريكي مديرا فنيا جديدا للفريق أمس الأربعاء: "لا مانع لدينا بشأن رحيل مبابي، لكن عليه أن يوقع على عقد جديد أولا، فمن غير المعقول أن نترك لاعبا مثله يرحل مجانا".

وأوضح: "إذا أراد الاستمرار معنا فنحن نرحب بذلك من جانبنا، لكن لو طلب الرحيل فعليه التوقيع على عقد جديد كما صرحت".

وأضاف ناصر الخليفي: "لقد صدمت حقا عندما علمت أنه قرر المغادرة مجانا، إنه أمر مخيب للآمال للغاية، لأن كيليان فتى رائع ورجل نبيل وسيغادر مجانا، ويضعف أكبر ناد في فرنسا، إنه ليس هو..عندما سمعت النبأ، شعرت بالصدمة وخيبة الأمل".

وتابع بالقول: "الأمر له أن يقرر بنفسه الأسبوع المقبل، أو على الأكثر في الأسبوعين المقبلين"، مؤكدا: "إذا لم يرغب في توقيع عقد جديد، فإن الباب مفتوح أمامه، الأمر كذلك بالنسبة له ولغيره، لا أحد أكبر من النادي، ولا حتى أنا، ذلك واضح جدا".

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وأتم الخليفي: "وفقا لمعايير كرة القدم، لن ترى أبدا أفضل لاعب لديك يغادر مجانا، هذا لا يحدث".

وكان مبابي (24 عاما) أكد استمراره مع باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل، بينما أشارت تقارير لانضمامه مجانا إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2024.

وكذلك يسعى نادي ليفربول الإنجليزي بقوة نحو التعاقد مع مبابي، بناء على رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب.

المصدر: وسائل إعلام