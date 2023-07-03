تقرير.. ريال مدريد يحذر الجزائرية فايزة العماري والدة مبابي

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد حذر فايزة العماري والدة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بشأن مفاوضات تمديد عقده مع فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وزعمت تقارير مؤخرا بأن نادي سان جيرمان عرض على مبابي تفعيل بند تمديد عقده حتى 2025 مقابل الحصول على مكافأة ولاء إضافية، مع وضع بند خاص يسمح له بالرحيل صيف 2024 مقابل 200 مليون يورو، ما يفتح الباب أمام انتقاله إلى ريال مدريد دون موافقة النادي الباريسي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تجري فايزة العماري، والدة ووكيلة مبابي، مفاوضات مع سان جيرمان الآن لإيجاد أفضل حل لجميع الأطراف.

وكشفت الشبكة الإسبانية أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا فايزة العماري: "إذا مدد مبابي عقده في باريس.. فقد انتهى الأمر".

وذكرت "ديفنسا سنترال" أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في مستقبل نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن كليان مبابي (24 عاما) حتى الآن مصمم على عدم تمديد عقده، لكنه يواجه ضغوطا قوية، كما أن فايزة العماري تعرف نوايا ريال مدريد، وأن هذه الفرصة الأخيرة لانضمام نجلها إلى "سانتياغو برنابيو".

من جهاتها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد يستهدف إقناع مبابي بتوقيع عقود انضمامه إلى النادي الملكي في يناير المقبل، مؤكدة أن الفريق الإسباني لن يتعاقد مع اللاعب هذا الصيف بسبب قيمة انتقاله الضخمة.

المصدر: وسائل إعلام