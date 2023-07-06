رسميا.. نجم ريال مدريد يرتدي قميص باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميا مع الدولي الإسباني ماركو أسينسيو في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الباريسي على موقع "تويتر" صورة لأسينسيو، وعلق عليها: "رسميا: ماركو أسينسيو لاعبا لباريس سان جيرمان بموجب عقد حتى عام 2026".

رسميًا: ماركو أسينسيو لاعبًا لباريس سان جيرمان بموجب عقد حتى عام 2026 .



مرحبًا @marcoasensio10 👋 pic.twitter.com/fKNUqJEake — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) July 6, 2023

وقال ماركو أسينسيو بعد انتقاله لفريق باريس سان جيرمان: "إنه لشرف كبير أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع الذي هو باريس سان جيرمان. وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في الفريق والعمل معهم لتحقيق أهداف رائعة".

🚨 ماركو أسينسيو عند وصوله إلى باريس سان جيرمان:



"إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع الذي هو باريس سان جيرمان ، أتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد والعمل معهم لتحقيق أهداف رائعة. » pic.twitter.com/GPu3fhT2zc — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) July 6, 2023

وأضاف قائلا: "باريس ناد كبير بمشروع كبير ومشروع جذاب وطموح، وهو ما يتوافق مع ما احتاجه من تغيير في مستقبلي، هذا ما أردته وأعتقد أنه المكان المثالي بالنسبة لي للعب والاستمتاع والفوز بالعديد من الألقاب".

🗣️ ماركو أسينسيو :



"باريس نادٍ كبير بمشروع كبير ومشروع جذاب وطموح ، وهو ما يتوافق مع ما احتاجه من تغيير في مستقبلي ، هذا ما أردته وأعتقد أنه المكان المثالي بالنسبة لي للعب والاستمتاع والفوز بالعديد من الألقاب. » pic.twitter.com/ubBl8pGbLK — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) July 6, 2023

واستطرد: "أنا لاعب أحب المضي قدما، وأحب أن أكون على توافق واتصال بالكرة، وأن أقدم التمريرات الحاسمة وأن أسجل أيضا، بالنسبة لنقاطي القوية، دائما أركز على التسديد ورؤيتي الخاصة داخل الملعب".

🚨 ماركو أسينسيو عن أسلوبه في اللعب:



🗣️ "أنا لاعب أحب المضي قدمًا ، وأحب أن أكون على توافق واتصال بالكرة ، وأن أقدم التمريرات الحاسمة وان اسجل أيضا ، بالنسبة لنقاطي القوية ، دائما اركز على التسديد ورؤيتي الخاصة داخل الملعب" pic.twitter.com/AkZDauzPzC — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) July 6, 2023

وكشف أسينسيو: "تحدثت مع بعض زملائي في الفريق (من باريس سان جيرمان)، أخبروني عن الجمهور وهذا أيضا أحد الأسباب التي دفعتني إلى اتخاذ هذا القرار".

🚨 ماركو أسينسيو عن أنصار باريس:



🗣️ "تحدثت مع بعض زملائي في الفريق (من باريس سان جيرمان) ، أخبروني عن الجمهور وهذا أيضًا أحد الأسباب التي دفعتني إلى اتخاذ هذا القرار. » pic.twitter.com/jJrlI0B0kh — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) July 6, 2023

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بدأ ماركو أسينسيو (27عاما) بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي ريال مايوركا عام 2013، قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2014، حيث شارك في 286 مباراة معه في كل المسابقات، استطاع خلالها تسجيل 61 هدفا وصنع 32 هدفا، علما أنه أُعير إلى مايوركا وإسبانيول.

وتوج أسينسيو بـ17 لقبا مع ريال مدريد، خلال 9 سنوات، وهي الفول بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، كأس العالم للأندية أربع مرات، كأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات، ومثلها في الدوري الإسباني، و3 ألقاب أيضا في كأس السوبر الإسباني، إضافة إلى لقب وحيد في كأس ملك إسبانيا.

المصدر: "twitter/Paris"