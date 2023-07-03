سقط ليندنر جثة هامدة بين يدي صديقته.. فمن هي نيشا؟

تعرضت مدربة كمال الأجسام الموهوبة، نيشا، لصدمة كبيرة يوم السبت الماضي، بفقدانها حبيبها الألماني جو ليندنر، نجم رياضة كمال الأجسام الذي توفي بشكل مفاجئ، عن عمر يناهز 30 عاما.

وقالت نيشا، التي تعمل مدربة لكمال الأجسام، أن جو ليندنر توفي بسبب تمدد في الأوعية الدموية، وكانت بجانبه في الصالة الرياضية، عندما وقع الحادث المأساوي. وبعد ذلك بدأ البحث عن من هي نيشا ولمعرفة سبب وفاة نجم رياضة كمال الأجسام.

نيشا "Nicha immapeaches" صديقة جو ليندر "Jo Lindner" هي مدربة كمال أجسام متميزة، من مواطني تايلاند وقد فازت بجوائز عديدة في مجال اللياقة البدنية، وحصلت على المركز الأول في بطولة تايلاند للعضلات في عام 2021.

واحتلت نيشا المركز الأول في "IFBB Bikini Class B 2022"، وكانت تعمل في صالة الألعاب الرياضية مع حبيبها، وكانا يدعمان بعضهما البعض، ويتابعها الآلاف من المعجبين والمتابعين عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يصل عدد متابعيها على موقع "إنستغرام" إلى أكثر من 157 ألف شخص.

فقدت نيشا صديقها لاعب كمال الأجسام جو ليندر في حادث مأساوي، إذ كانا يتشاركان نفس الشغف والتفاني في هذه الرياضة، إلى أن سقوطه جثة هامدة بين يدي نيشا أثار حالة من التعاطف العالمي معها، حيث قدم العديد من زملائه وأصدقائه ومتابعيه التعازي والدعوات للراحة الأبدية للفقيد، ولعائلته وزوجته نيشا الصبر والسلوان، متمنين لها تحقيق أهدافها بطريقة آمنة وصحية.

instagram/immapeaches

وقد عبرت نيشا عن حزنها وصدمتها عبر منشوراتها على حسابها الشخصي على منصة "إنستغرام"، وقد شاركت الجمهور والمتابعين مأساتها وعبرت عن تقديرها لدعمهم ومواساتهم في هذا الوقت العصيب.

instagram/immapeaches

وكشفت نيشا أن وفاة زوجها كان بسبب تعرضه لتمدد مفاجئ في الأوعية الدموية، مشيرة إلى أنه اشتكى من آلام الرقبة قبل 3 أيام، لكن الأوان كان قد فات عندما أدركوا خطورة الموقف.

وذكرت مدربة كمال الأجسام أن جو ليندر قبل وفاته بساعات أهداها قلادة قام بتصنيعها خصيصا لها.

وأعلنت نيشا، بالرغم من الصدمة والحزن الذي تعيشه، أنها ستستمر في ممارسة رياضة كمال الأجسام ومواصلة تدريب الآخرين، ومساعدتهم في تخفيف الوزن وفقد الدهون عبر الإنترنت معتمدة على قوتها وإرادتها.

المصدر: وسائل إعلام