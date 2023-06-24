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بعد نيفيز.. الهلال السعودي يبرم صفقة ضخمة أخرى (فيديو)

الرياضة

بعد نيفيز.. الهلال السعودي يبرم صفقة ضخمة أخرى (فيديو)
twitter/Alhilal_FC
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أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، ضم السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي.

يأتي ذلك غداة، إعلان نادي الهلال رسميا تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي روبن نيفيز، من وولفرهامبتون الإنجليزي.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر قريب من النادي السعودي، إن كوليبالي وصل إلى العاصمة الرياض، وأجرى الفحوصات الطبية، ووقع مع الهلال وسيتم تقديمه في حفل لاحق بمقرّ النادي.

وكان حساب "منبر الهلال" على موقع "تويتر" قد نشر فيديو يوضح بالفعل وصول كاليدو إلى الرياض، في إشارة واضحة وأكيدة إلى قرب إتمام الصفقة بين الزعيم الهلالي ومدافع تشيلسي الإنجليزي.

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، انتقال كوليبالي إلى صفوف الهلال، مرجحا إعلان ذلك قريبا، ومشيرا إلى أن الصفقة ستبلغ بين 23 و24 مليون يورو.

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انضم كاليدو كوليبالي (32 عاما) إلى صفوف نادي تشيلسي عام 2022، قادما من نابولي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، بعقد لمدة أربع سنوات.

المصدر: وسائل إعلام 

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