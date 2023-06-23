طالبت جماهير اتحاد جدة بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بالتعاقد مع الثنائي النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووصل الأمر إلى درجة من "الجنون"، حيث أكد أحد الجماهير، عبر منصة "تويتر" أنه على استعداد لبيع "كليته" من أجل رؤية الثنائي الإفريقي صلاح وماني رفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تشكيلة نادي اتحاد جدة.

كما طالبت بعض الجماهير أيضا بالتعاقد مع الصربي سيرجي سافيتش، لاعب خط الوسط نادي لاتسيو الإيطالي، رفقة صلاح وماني.

لم يتم كسر عقد اي لاعب تعاقد معه الاتحاد !!

الهلال شراء عقد نيفيز وكوليبالي

النصر شراء عقد زياش و بروزوفيتش



اتمنى نشتري عقد ماني و صلاح وسافيتش

نادي الاتحاد وجمهوره يستاهلون !! @Anmar_Alhailae@SaadBinSoliman#ماني_مطلب_اتحادي#محمد_صلاح_مطلب_اتحادي#سافيتش_مطلب_اتحاديpic.twitter.com/LTx4syjfj8 — Mojahed (@mojahed_44) June 22, 2023

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ويرى بعض من جمهور نادي اتحاد جدة، أن التعاقد مع ماني وصلاح، سيعوض فشل صفقة الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي رفض الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الوقت الحالي.

يذكر أن نادي اتحاد جدة عزز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، بالثنائي الفرنسي كريم بنزيما قادما من ريال مدريد، ونغولو كانتي القادم من نادي تشيلسي.

المصدر: وسائل إعلام