شاهد.. ليفربول يحتفل بذكرى الظفر بخدمات محمد صلاح

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بذكرى انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه قادما من روما الإيطالي، قبل 6 سنوات في مثل هذا اليوم 22 يونيو 2017، مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

وخاض محمد صلاح مشوارا استثنائيا مع نادي ليفربول، إذا شارك في 305 مباراة مع "الريدز" بكافة المسابقات منذ انضمامه في 2017، وأحرز خلالها 186 هدفا، إضافة إلى 79 تمريرة حاسمة، وبات محمد صلاح خامس أفضل هداف للفريق الإنجليزي العريق.

في الذكرى السادسة لانضمامه لليفربول، لنتذكر سويًا أهم الأرقام القياسية التي حققها محمد صلاح رفقة الريدز في موسم 2022-2023 🤯



البداية مع شهر أغسطس وتسجيل الملك المصري هدف في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم السادس على التوالي 🧵 pic.twitter.com/ie4ncUnLVP — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2023

هداف الريدز التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫



الملك المصري 🇪🇬👑pic.twitter.com/gFFIIlLbKO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2023

وتوج محمد صلاح بـ7 ألقاب مع نادي ليفربول (الدوري الإنجليزي موسم 2020، دوري أبطال أوروبا 2019، كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2022، الدرع الخيرية 2022، السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية 2019).

استثنائي يا ملك ✨👑 pic.twitter.com/oiecGk0AmI — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2023

ولد محمد صلاح في مدينة بسيون بمحافظة الغربية يوم 15 يونيو 1992، وعقب 16 عاما شارك في مباراته الأولى مع نادي المقاولون العرب، حيث بدأ مسيرته في فريق شباب المقاولون العرب، وكان يلعب في مركز الظهير دائما.

وشارك "الفرعون" في الدوري المصري لكرة القدم، للمرة الأولى، في مارس 2010، وسجل هدفه الرسمي الأول في ديسمبر 2010، ليصل إلى 44 مباراة سجل فيها 12 هدفا.

وخاض فريق بازل السويسري مباراة ودية مع منتخب مصر تحت عمر 23 عاما في مارس 2012، بحيث كانت فرصة صلاح في إظهار نفسه، وشارك في الشوط الثاني واستطاع تسجيل هدفين، قاد بهما المنتخب المصري إلى الفوز بنتيجة (4-3).

بعد تألقه في المباراة الودية، قدم فريق بازل عرضا لفريق المقاولون العرب، للتعاقد مع محمد صلاح لمدة 4 أعوام في مقابل مليوني يورو.

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وفي موسم 2012-2013، فاز بازل بلقب الدوري السويسري مع محمد صلاح، الذي اختير "الفتى الذهبي" في الدوري السويسري في ذلك العام، ولعب معه 79 مباراة أحرز خلالها 20 هدفا.

في يناير 2014، أعلن تشلسي ضم صلاح من بازل في ظل وجود اهتمام من جانب ليفربول، وصلاح قضى موسما في لندن تضمن تجربة داخل "أنفيلد" الذي كان له تأثير في ما بعد على قراره بالقدوم إلى ليفربول، وخاض معهم 19 مباراة سجل خلالها هدفين فقط.

وانتقل بعدها إلى إيطاليا على سبيل الإعارة مع فيورنتينا، وشارك في 26 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، لينتقل منه إلى صفوف روما الذي لعب معه 83 مباراة سجل خلالها 34 هدفا، قبل الانضمام إلى ليفربول، ليبدأ مشواره الذهبي مع "الريدز" الحافل بالانتصارات والألقاب الفردية والجماعية.

المصدر: وسائل إعلام