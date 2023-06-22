محمد صلاح يستعرض عضلاته (صورة)

شارك النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة خلال قضائه الإجازة الصيفية.

ونشر محمد صلاح صورة عبر صفحته على موقع "إنستغرام" وهو يمارس الرياضة في الصالة، مبرزا عضلاته.

instagram/mosalah

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ويشارك "الفرعون" المصري، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، دوريا بصور أثناء قضائه عطلته الصيفية، آخرها احتفاله بعيد ميلاده، قبل أيام، وقبلها وهو يقف على متن يخت في إحدى المدن الساحلية المصرية، مستعرضا عضلاته مبتسما وغيرهما.

وساهم محمد صلاح في فوز منتخب بلاده على مضيفه الغيني (2-1) يوم الأربعاء الماضي، والتأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

المصدر: " instagram/mosalah"