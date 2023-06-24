 
مباشر
عاجل
ردا على العصيان المسلح.. بوتين يصادق على قانون جديد

صفقة قياسية.. تفاصيل عقد الهلال السعودي مع نجم برتغالي

الرياضة

صفقة قياسية.. تفاصيل عقد الهلال السعودي مع نجم برتغالي
twitter/Alhilal_FC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkep

كشف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، الاستغناء عن خدمات لاعبه البرتغالي روبن نيفيز، مقابل صفقة قياسية ليواصل مشواره في صفوف نادي الهلال السعودي.

وودع روبن نيفيز نادي وولفرهامبتون بالدموع في فيديو نشره النادي الإنجليزي قبل دقائق من إعلان الهلال.

ونشر نادي الهلال فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للترحيب بنيفيز، الذي ارتدى قميص الأزرق، وعلق النادي قائلا: "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا".

ولم يكشف الهلال عن تفاصيل عقده مع روبن نيفيز، لكن بعض التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما سينتقل للدوري السعودي مقابل 55 مليون يورو.

وقال نيفيز مستعرضا مسيرته مع الذئاب: "ستة مواسم، 253 مباراة، لقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، خمسة أعوام في الدوري الممتاز، الوصول لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مغامرة أوروبية وانتصارات ضخمة، 30 هدفا و13 تمريرة حاسمة وآلاف الذكريات التي ستدوم للأبد".

إقرأ المزيد
صندوق الاستثمارات السعودي.. يمول
صندوق الاستثمارات السعودي.. يمول "أغلى صفقة للاعب إيطالي"
إقرأ المزيد
الهلال السعودي يعلن ضم البرتغالي روبن نيفيش (فيديو)
الهلال السعودي يعلن ضم البرتغالي روبن نيفيش (فيديو)

وأضاف: "جزيل الشكر لكل فرد عملت معه في النادي ولكل اللاعبين الذين زاملتهم خلال ست سنوات، أنتم أصدقاء العمر، افتخر بحمل شارة القيادة في عامي الأخير".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع عصيان مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر"