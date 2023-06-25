مشروع الاستثمار السعودي.. تعرف على قائمة مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية

اعتمدت وزارة الرياضة السعودية مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، برئاسة فهد بن نافل، وفقا لما أعلن عنه فريق "الأزرق الهلالي" عبر حسابه في منصة "تويتر"، اليوم الأحد.

وقد تألف مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، الفائز بالتزكية والذي سيدير النادي في ضوء مشروع الاستثمار والتخصيص، من: فهد بن نافل (رئيس المجلس) وسليمان الهتلان (نائب الرئيس)، وسلمان التويجري (عضو) وفيصل الغشيان (عضو) وحمد المالك (عضو).

📄 "وزارة الرياضة" تعتمد مجلس إدارة مؤسسة #الهلال غير الربحية 💙 pic.twitter.com/NVyIsMofqW — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 25, 2023

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وسيستمر فهد بن نافل (41 عاما) بذلك في العمل الإداري مع فريق "الزعيم"، وهو الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي منذ عام 2019، وساهم في تحقيق الفريق لأبرز البطولات، منها: دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.

في بداية يونيو 2023، أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية، تضمن تحويل أندية الهلال والاتحاد والنصر وأهلي جدة، إلى شركات يكون كل منها مملوكا لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%، ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل ناد بنسبة 25%.

المصدر: "twitter/Alhilal_EN"