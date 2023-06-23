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صندوق الاستثمارات السعودي.. يمول "أغلى صفقة للاعب إيطالي"

الرياضة

صندوق الاستثمارات السعودي.. يمول
AFP /PAUL ELLIS
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أفاد الأيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصّص بسوق الانتقالات في أوروبا، بأن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، توصل إلى اتفاق لضم الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب خط وسط نادي ميلان.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "ساندرو تونالي إلى نيوكاسل، هكذا! صفقة بقيمة 70 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات. ميلان سيحصل على جزء غير محدد من عملية بيع محتملة للاعب مستقبلا.

جار تحضير الوثائق.

سيوقّع تونالي عقدا حتى عام 2029، مقابل راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة مليوني يورو".

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن الصفقة ستكون الأغلى للاعب إيطالي".

ونجح نادي نيوكاسل يونايتد، الذي استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على ملكيته مطلع أكتوبر 2021، مقابل 409 ملايين دولار، في احتلال المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، ليضمن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" خلال الموسم المقبل.

المصدر: "twitter/FabrizioRomano"

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