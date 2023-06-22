ريال مدريد يتورط في شتم رئيس برشلونة لابورتا

وقع الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في خطأ فادح، حيث تورط في شتم رئيس برشلونة لابورتا.

وكتبت صحيفة "سبورت" أن أحد المستخدمين على "تويتر"، طلب من حساب الميرنغي، نشر هدف فينيسيوس جونيور نجم الفريق، ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

واستجاب حساب ريال مدريد لطلب المشجع، ونشر الهدف في تغريدة تضمنت الإشارة إلى اسم حساب المستخدم الذي يتضمن سب وإهانة لخوان لابورتا.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن حساب ريال مدريد، سرعان ما حذف التغريدة، لكنها انتشرت على مواقع التواصل، بسبب الإهانة التي تحملها لرئيس برشلونة.

وأوضحت أنه غير واضح حتى الآن، إذا كان قد تم اختراق الحساب الرسمي لريال مدريد، أما أنها مجرد هفوة من القائم على إدارته.

المصدر: "وسائل إعلام"