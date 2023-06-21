موريتانيا تفاجئ السودان "الجريح" وتشعل الصراع في المجموعة (فيديو)

حقق منتخب موريتانيا فوزا ثمينا على مضيفه السوداني (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية منتخب "المرابطين" كل من اللاعبين، نوح محمد العبد، والحسن حويبيب، وحمي تانجي في الدقائق على الترتيب (26، 49، 55) على الترتيب، على ملعب أكادير بالمغرب.

📹 ملخص المباراة: 🇸🇩 0-3 🇲🇷



موريتانيا تصل لنقطتها الثامنة وتعتلي صدارة المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 🎯#TotalEnergiesAFCONQ2023pic.twitter.com/TqeEjxaVcr — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 - عربي (@caf_online_AR) June 21, 2023

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وأشعل منتخب موريتانيا الصراع في المجموعة التاسعة (I) على بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد أن قفز من المركز الأخير إلى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على كل من منتخبي جمهورية الكونغو والغابون صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما تراجع منتخب السودان إلى المركز الرابع الأخير برصيد 6 نقاط.

ويحتاج منتخب موريتانيا للفوز بأي نتيجة على ضيفه الغابوني، على موعد في الجولة الأخيرة للتصفيات، لينتزع بطاقة التأهل إلى "كوت ديفوار" بغض النظر عن نتيجة مباراة السودان وجمهورية الكونغو.

المصدر: RT