بند مفاجئ في عقد "أمير كرواتيا" يترك الباب مفتوحا لانتقاله إلى السعودية

مازال الغموض يحيط مستقبل لوكا مودريتش في ريال مدريد خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد التقارير التي أشارت إلى تقديم ناد سعودي عرضا لضم للاعب البالغ 37 عاما.

ولايزال مودريتش يدرس عرض الهلال السعودي حاليا، ومن المتوقع أن يتخذ قراره في المستقبل القريب خاصة مع انتهاء مشاركته مع منتخب كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والحصول على المركز الثاني.

إقرأ المزيد

ولم يحسم اللاعب حتى الآن قراره النهائي بعد من العرض السعودي، ولا يزال أمامه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مودريتش وقع بالفعل عقدا جديدا في ريال مدريد، سيبقيه في النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك، يمكن لمودريتش فسخ عقده مع ريال مدريد وفقا لبنود التعاقد في حالة إذا قرر قبول عرضا مجزيا من ناد آخر، في إشارة إلى العرض السعودي.

وكان مودريتش انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادما من توتنهام، ومنذ ذلك الحين شارك في 488 مباراة مع الفريق الملكي سجل خلالها 37 هدفا وحقق 23 لقبا.

المصدر: وسائل إعلام"