شاهد.. أسطول سيارات محمد صلاح وأسعارها

يمتلك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أسطولا من 6 سيارات، حيث تتراوح أسعارها ما بين حوالي 29 و271 ألف جنيه إسترليني.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية بأن محمد صلاح يمتلك سيارة "بنتلي كونتينتال جي تي" البريطانية التي يبلغ ثمنها 160 ألف جنيه إسترليني، حيث تعتبر من السيارات المفضلة لنجوم كرة القدم.

وفي عام 2019، كانت ثاني السيارات الأكثر اقتناء من قبل لاعبي كرة القدم بعد "الرانج روفر سبورت SVR".

وفي ما يلي أنواع سيارات محمد صلاح وأسعارها، وفقا لتقارير صحفية:

1- سيارة "BENTLEY CONTINENTAL GT"، ويبلغ سعرها 160 ألف جنيه إسترليني.

2- سيارة "LAMBORGHINI AVENTADOR"، ويبلغ سعرها 271 ألف جنيه إسترليني.

3- سيارة "MERCEDES AMG GLE COUPE"، ويبلغ سعرها 65 ألف جنيه إسترليني.

4- سيارة "MERCEDES-BENZ SLS AMG ROADSTER"، ويبلغ سعرها 176 ألف جنيه إسترليني.

5- سيارة "AUDI Q7"، ويبلغ سعرها 54 ألف جنيه إسترليني.

6- سيارة "Toyota Camry"، وهي أرخص سيارة يملكها صلاح، ويبلغ سعرها 29 ألف جنيه إسترليني.

المصدر: وسائل إعلام