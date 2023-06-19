رسميا.. برشلونة يتعاقد مع لاعب من الدوري الكرواتي

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، التعاقد مع المدافع السنغالي ميكايلي فايي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نادي برشلونة، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، إنه "بالاتفاق مع نادي كوستوسيا زغرب الكرواتي، تقرر ضم المدافع السنغالي ميكايلي فايي لمدة 4 مواسم مقبلة، حتى 30 يونيو 2027".

fcbarcelona.com

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ووضع الفريق الكتالوني شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون يورو، في عقد المدافع السنغالي الذي سينضم لفريق الشباب.

واجتاز ميكايلي فايي (18 عاما) الفحوصات الطبية في مستشفى برشلونة، وزار مرافق النادي وارتدى قميص الفريق.

المصدر: "fcbarcelona.com"