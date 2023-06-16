برشلونة يرفع عرضه لضم نجم مانشستر سيتي

يسعى نادي برشلونة، لتعزيز خط وسطه بإبرام صفقة من العيار الثقيل هذا الصيف، وذلك من خلال التعاقد مع الدولي الألماني إلكاي غوندوغان، نجم مانشستر سيتي.

وينتهي عقد غوندوغان مع مانشستر سيتي في 30 يونيو الجاري ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن تمديد ارتباطهما.

وكشف موقع "ذا أثليتيك"، أن برشلونة قام بتحسين عرضه المقدم لضم غوندوغان، البالغ من العمر 32 عاما.

وأكد الموقع أن برشلونة عرض على غوندوغان، التوقيع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مقابل راتب سنوي قدره 30 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح الموقع أن مانشستر سيتي ليس حريصا على منح غوندوغان، عقدا طويل الأمد بسبب تقدمه في السن، رغم أن المدرب بيب غوارديولا يريد الاحتفاظ بلاعبه الألماني.

وكان غوندوغان إلى جانب المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين، من أبرز لاعبي "السيتي" في الموسم المنقضي، حيث ساهموا في تتويج فريقهم بثلاثية تاريخية وهي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، وكأس إنجلترا، إضافة إلى الدوري الإنجليزي.

المصدر: "ذا أثليتيك"