منتخب العراق يتلقى ضربة موجعة بعد خسارته أمام كولومبيا

تلقى المنتخب العراقي لكرة القدم ضربة موجعة، بعد اللقاء الودي الذي خسره أمام نظيره الكولومبي بهدف دون رد، أمس الجمعة على ملعب "ميستايا" الخاص بنادي فالنسيا الإسباني.

وكشف محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، في بيان نشر على حساب الاتحاد العراقي في "فيسبوك" يوم السبت، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للاعبين أسامة رشيد وكيفن يعقوب في مستشفى "أميد فالنسيا" بينت تعرض رشيد إلى كدمة في أضلاع القفص الصدري، وأن اللاعب سيكون بحاجه إلى الراحة لمدة تتراوح بين خمسة أيام وأسبوع قبل معاودته التدريبات من جديد.

فيما جاء النبأ الحزين بعد أن بينت الأشعة التي أجريت للاعب كيفن يعقوب تعرضه إلى إصابة في الرباط الصليبي للركبة، لذا سيكون مضطرا لمغادرة وفد المنتخب العراقي الذي يقيم معسكرا في إسبانيا حاليا.

وكان يعقوب لاعب آرهوس الدنماركي، شارك في 20 دقيقة من مباراة العراق وكولومبيا قبل أن يستبدل بسبب الإصابة.

المصدر: الاتحاد العراقي