 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: ضربات دقيقة من البحر والجو تصيب نقاط تمركز احتياطيات العدو

"ظاهرة عالمية".. كريستيانو رونالدو يتغنى باحتفاله الشهير (فيديو)

الرياضة

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vi0s

أعرب الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، عن سعادته بانتشار احتفاله الشهير "Si" بين اللاعبين في العالم أجمع.

إقرأ المزيد
الكشف عن تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وصديقته جورجينا
الكشف عن تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وصديقته جورجينا

واعتاد رونالدو في السنوات الأخيرة على الاحتفال بأهدافه من خلال الذهاب نحو الراية الركنية وتوجيه ظهره للجمهور ثم القفز وفرد ذراعيه للخلف، وإطلاق صيحته الشهيرة "Si".

وقال رونالدو، في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "يبدو أن الأمر تحول إلى ظاهرة عالمية، أكون سعيدا حين يقلد اللاعبون احتفالي".

وأضاف: "أرى أشخاصا عاديين وفيديوهات لرياضيين في ألعاب أخرى يحتفلون بهذه الطريقة، وكذلك الأطفال الصغار.. إنه أمر عظيم".

وتابع: "كلمة (Si) تعني (نعم) بالبرتغالية، كلمة بسيطة للغاية، ولكن معناها قوي جدا".

وأردف "بدأت هذا الأمر عندما كنت في ريال مدريد، كنا في الولايات المتحدة، ولعبنا ضد تشيلسي ولا أعرف من أين أتى هذا الاحتفال".

وأوضح: "لقد سجلت الهدف واحتفلت بهذه الطريقة، كان الأمر عفويا.. لأكون صادقا".

وأنهى "منذ ذلك الحين بدأت أفعل ذلك كثيرا وأشعر أن المشجعين يسعدون لذلك".

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا