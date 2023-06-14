"ظاهرة عالمية".. كريستيانو رونالدو يتغنى باحتفاله الشهير (فيديو)
أعرب الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، عن سعادته بانتشار احتفاله الشهير "Si" بين اللاعبين في العالم أجمع.
واعتاد رونالدو في السنوات الأخيرة على الاحتفال بأهدافه من خلال الذهاب نحو الراية الركنية وتوجيه ظهره للجمهور ثم القفز وفرد ذراعيه للخلف، وإطلاق صيحته الشهيرة "Si".
وقال رونالدو، في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "يبدو أن الأمر تحول إلى ظاهرة عالمية، أكون سعيدا حين يقلد اللاعبون احتفالي".
وأضاف: "أرى أشخاصا عاديين وفيديوهات لرياضيين في ألعاب أخرى يحتفلون بهذه الطريقة، وكذلك الأطفال الصغار.. إنه أمر عظيم".
وتابع: "كلمة (Si) تعني (نعم) بالبرتغالية، كلمة بسيطة للغاية، ولكن معناها قوي جدا".
وأردف "بدأت هذا الأمر عندما كنت في ريال مدريد، كنا في الولايات المتحدة، ولعبنا ضد تشيلسي ولا أعرف من أين أتى هذا الاحتفال".
¿Cómo empezó la celebración del Siuu?@Cristiano— Elia Maria VL 𓃵 (@eliamvl1) June 7, 2023
"Comenzó en Estados Unidos cuando fuimos allí para la pretemporada con el #RealMadrid Marqué un gol contra el Chelsea e hice la celebración así. ¿Me preguntas por qué? No sé por qué hice eso. Fue natural".#Ronaldo𓃵#CR7𓃵pic.twitter.com/3qNMnlsoBj
Primer Siiiimm! ('Siuuu!') | Cristiano Ronaldo (56'), Chelsea Vs Real Madrid (1-3), Final de la Guinness International Champions Cup 2013, Sun Life Stadium (Hard Rock Stadium/Joe Robbie Stadium), Miami FL, 7 de agosto de 2013 pic.twitter.com/eQUX50vcNJ— ovviman (@ovviman) June 7, 2023
وأوضح: "لقد سجلت الهدف واحتفلت بهذه الطريقة، كان الأمر عفويا.. لأكون صادقا".
وأنهى "منذ ذلك الحين بدأت أفعل ذلك كثيرا وأشعر أن المشجعين يسعدون لذلك".
سييي— استوديو النصرV (@NFCStudio1) February 9, 2023
Siii🔥🔥
#الوحدة_النصر
#النصر_الوحدة
#HalaRonaldo
#CristianoRonaldo
#CR7𓃵
#رونالدو_نصراوي
#Ronaldo
pic.twitter.com/hc5hzfdu3V
جماهير #النصر في الدقيقة السابعة :— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) December 31, 2022
Ronaldo, Ronaldo, Siii pic.twitter.com/DRrjRwW00Z
المصدر: "وسائل إعلام"