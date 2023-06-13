الكشف عن تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وصديقته جورجينا

كشفت تقارير صحفية الاثنين، حقيقة المعلومات المتعلقة بانفصال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز التي انتشرت في الأسبوع الماضي.

وانتشرت بعض الأخبار عن أزمة حدثت بين رونالدو وجورجينا، لأن لاعب النصر سئم من زياراتها المستمرة لمراكز التسوق في العاصمة السعودية الرياض.

وحاول الثنائي تكذيب أي نوع من الشائعات حول انفصالهما من خلال حضورهما عرض تقديمي لأحدث أعمال البرتغاليين في مدريد "المياه القلوية المعبأة في زجاجات".

ووفقا لصحيفة OkDiario اتفق الثنائي في حال حدوث انفصال رسمي على اتفاقية خاصة وتم التصديق على هذه المعلومات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية.

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وتابعت الصحيفة، أن العقد تم فيه توضيح كل شيء وأكد على أن "كريستيانو وجورجينا متحدان بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج"، وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا كان كلاهما قد قررا التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهما في حالة الانفصال.

وعلى سبيل المثال سيصبح منزل الأسرة تلقائيا باسم جورجينا مقابل الحصول على معاش تقاعدي قدره 100 ألف يورو شهريا مدى الحياة.

وقال البرنامج التلفزيوني البرتغالي Noite de Estrelas أن جورجينا ستكون الأم القانونية لإيفا وماتيو توأم كريستيانو رونالدو، لأنها ستظهر كأم (غير بيولوجية) في التسجيل.

وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلتين أطلقا عليهما اسم ألانا مارتينا وبيلا إزميرالدا، وأعلنا خطوبتهما في عام 2018.

ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 13 عاما، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.

المصدر: "وسائل إعلام"