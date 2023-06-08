بحضور جورجينا وشقيقتها إيفانا.. رونالدو يعلق على حقيقة خلافه مع صديقته

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي لكرة القدم، أن صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، دائما ما تكون معه في مشاريعه، وهو بدوره يقدم الدعم لها.

وانتشرت بعض الأخبار عن أن هناك أزمة قد حدثت بين رونالدو وجورجينا، لأن لاعب النصر قد سئم من زياراتها المستمرة لمراكز التسوق في العاصمة السعودية الرياض.

وقال رونالدو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور جورجينا وشقيقتها إيفانا: "جيو دائما ما تكون معي في مشاريعي، وأنا أيضا أدعمها، فهي تشق طريقها وأؤيدها بنسبة 100%، وسنظل دائما معا، لأننا سنكون أقوى بكثير".

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وأضاف كريستيانو: "زوجتي إسبانية وأولادي أيضا يحملون الجنسية الإسبانية، ولدي الكثير من الأصدقاء الإسبان، وأتمنى العيش في مدريد وأماكن إسبانية أخرى بعد نهاية مشواري الكروي، حيث لدينا منزل هناك في إسبانيا".

المصدر: وكالات