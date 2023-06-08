رونالدو تعليقا على قدوم بنزيما للدوري للسعودي: دعوني أتسبب في إزعاج بعض الناس قليلا!

صرح النجم، كريستيانو رونالدو، بأن انضمامه للدوري السعودي لكرة القدم، فتح المجال أمام اللاعبين الآخرين، مؤكدا على أن قدوم الفرنسي، كريم بنزيما، سيزيد من المنافسة في المسابقة.

وانضم المخضرم، كريستيانو رونالدو (38 عاما) إلى صفوف نادي النصر "العالمي" في يناير2023، قبل أن ينضم، كريم بنزيما، لصفوف نادي اتحاد جدة "النمور" رسميا يوم الثلاثاء الماضي، قادما من ريال مدريد.

وتحدث رونالدو أثناء إطلاق علامة تجارية للمياه في العاصمة الإسبانية مدريد، قائلا "دعوني أتسبب في إزعاج بعض الناس قليلا، كنت أعرف أن ذهابي إلى السعودية سيفتح الصندوق (المجال أمام الآخرين)، ولم أكن مخطئا"، وذلك وفقا لموقع "يورو سبورت".

وتابع النجم البرتغالي "أنا متأكد من أن الدوري السعودي سيصبح من أفضل الدوريات حول العالم خلال سنتين أو 3، يمكننا أن نرى ذلك بالفعل".

وأضاف قائد نادي النصر "بنزيما جاء بالفعل، وأنا متأكد بنسبة 1000% أن العديد من اللاعبين سيفعلون ذلك. ما نريده هو المزيد من التنافس، عندما يكون هناك تنافس، فإنه يفيد التسويق".

وردا على احتمالية امتلاكه ناد في المستقبل، قال كريستيانو رونالدو "لن استبعد ذلك، لم أغلق أي أبواب أبدا، وأتطلع لهذا الاحتمال، دعونا نرى كيف تتطور كرة القدم، وكيف تتطور الدوريات، دعنا ننظر إلى أوروبا، دعنا ننظر للخارج، أنا لا استبعد ذلك، لقد فكرت بالأمر منذ عامين، نعم، ربما أرغب بذلك في المستقبل، فكرة جيدة".

المصدر: وكالات