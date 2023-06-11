لاعب عربي في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2023

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم (2022-2023)، التي أسدل عليها الستار مساء أمس السبت، بتتويج مانشستر سيتي باللقب الأول في تاريخه.

وجاء تتويج مانشستر سيتي على حساب إنتر ميلان الإيطالي، إثر فوزه بهدف وحيد، في النهائي الذي جمعهما على ملعب ""أتاتورك الأولمبي" بمدينة اسطنبول التركية.

ودخل أربعة لاعبين من مانشستر سيتي في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا، وهم البرتغالي روبن دياز والسويسري مانويل أكانجي في خط الدفاع، مع البلجيكي كيفين دي بروين في خط الوسط، خلف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف البطولة برصيد 12 هدفا.

وكانت المفاجأة في وجود الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول ضمن التشكيلة المثالية، رغم أن فريقه ودع البطولة مبكرا من دور الـ16 بالخسارة ذهابا وإيابا أمام ريال مدريد الإسباني.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2023:

لحراسة المرمى: الكاميروني أندريه أونانا (إنتر ميلان)

لخط الدفاع: الإيطالي جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) – الإيطالي أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) – السويسري مانويل أكانجي (مانشستر سيتي).

لخط الوسط: البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – البرتغالي جواو ماريو (بنفيكا) – الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)

لخط الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول) - النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

FANTASY FOOTBALL BEST XI



👑 Most points: Vini Jr

💵 Best value: Bastoni

💪 Most points in a match: Haaland (25 vs Leipzig)



What was your team's total score? 👇@PlayStation#UCLfantasypic.twitter.com/yAmukuAuPV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023

المصدر: "twitter/ChampionsLeague"