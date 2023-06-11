أول تعليق للشيخ منصور بن زايد آل نهيان على فوز مانشستر سيتي التاريخي

وجه نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي، عدة رسائل بعد تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق مانشستر سيتي بباكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على إنتر ميلان بهدف وحيد مساء السبت، في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة اسطنبول التركية.

وحقق نادي مانشستر سيتي ثلاثية تاريخية خلال الموسم (2022-2023)، بفوزه بدوري الأبطال، وقبل ذلك بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال الشيخ منصور بن زايد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات "أهنئ جماهير نادي مانشستر سيتي وإدارته وطاقمه الفني ولاعبيه ونطمح لمواصلة مسيرة الإنجازات".

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وأضاف "التتويج الأوروبي يرسخ مكانة النادي كواحد من أقوى الأندية العالمية، هذه ترجمة للاستراتيجية التي تم وضعها قبل 15 عاما. نثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي برئاسة خلدون المبارك لتهيئة أفضل الظروف للفريق".

وأردف "بيب غوارديولا واللاعبون قدموا موسما استثنائيا وتمكنوا من تحقيق الثلاثية التاريخية. جماهير النادي تستحق التحية، وهي جزء لا يتجزأ من إنجازات الفريق".

وأتم الشيخ منصور "أوجه كل الشكر إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأتمنى له النجاح في مسيرته الداعمة لتطوير كرة القدم الأوروبية. تركيا نظمت نهائيا مميزا، ونتمنى التوفيق لفريق إنتر ميلان في البطولات المقبلة".

المصدر: وكالات