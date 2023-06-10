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مانشستر سيتي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا (فيديو)
AP /Antonio Calanni
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أحرز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي باكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب إنتر ميلان الإيطالي إثر فوزه عليه (1-0) في النهائي الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في إسطنبول.

ويدين الفريق الإنجليزي بالفضل في انتصاره التاريخي لنجمه الإسباني رودريغو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له بحلول الدقيقة 68 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية.

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وتعرض النجم البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي لإصابة في الركبة عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للمباراة.

ورفع فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في المقابل، أخفق إنتر ميلان "النيراتزوري" بطل كأس إيطاليا، الفوز برابع ألقابه في دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ"، والأول منذ عام 2010.

المصدر: RT 

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