شاهد.. رد فعل أردوغان بعدما علم بملكية الشيخ منصور بن زايد لمانشستر سيتي 

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعجابه بعدما علم أن نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد، هو مالك مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

والتقى الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أردوغان، على هامش زيارة عمل لدولة تركيا، قبل أن يتوجهوا معا مساء السبت، إلى ملعب "أتاتورك" الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، الذي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ردة فعل الرئيس التركي أردوغان بعد أن علم أن الشيخ منصور بن زايد هو مالك نادي مانشستر سيتي.pic.twitter.com/l4Oc2Bk6f2 — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 10, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتوج نادي مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه بلقب دوري الأبطال، وذلك على حساب وإنتر ميلان، بفوزه عليه بهدف وحيد.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي مملوك لمجموعة سيتي فوتبول لكرة القدم، منذ عام 2008، والتي أسسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

المصدر: وكالات