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شاهد.. رد فعل أردوغان بعدما علم بملكية الشيخ منصور بن زايد لمانشستر سيتي 

الرياضة

شاهد.. رد فعل أردوغان بعدما علم بملكية الشيخ منصور بن زايد لمانشستر سيتي 
AFP /FRANCK FIFE
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أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعجابه بعدما علم أن نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد، هو مالك مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

والتقى الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أردوغان، على هامش زيارة عمل لدولة تركيا، قبل أن يتوجهوا معا مساء السبت، إلى ملعب "أتاتورك" الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، الذي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وتوج نادي مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه بلقب دوري الأبطال، وذلك على حساب وإنتر ميلان، بفوزه عليه بهدف وحيد.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي مملوك لمجموعة سيتي فوتبول لكرة القدم، منذ عام 2008، والتي أسسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

المصدر: وكالات 

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